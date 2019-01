Condividi | Red 13:17 In un´edizione da record, con novantotto società provenienti da tutta Italia, anche la Sardegna è presente al Campionato italiano di Gran fondo di Pisa con dieci atleti provenienti dall´Ichnusa di Cagliari, dal Circolo nautico Oristano e dal Sannio Bosa, per un totale di cinque equipaggi Canottaggio: buone prove per i sardi



CAGLIARI - In un'edizione da record, con novantotto società provenienti da tutta Italia, anche la Sardegna è presente al Campionato italiano di Gran fondo di Pisa con dieci atleti provenienti dall'Ichnusa di Cagliari, dal Circolo nautico Oristano e dal Sannio Bosa, per un totale di cinque equipaggi. Gli equipaggi isolani riescono a non sfigurare tra i 1437 atleti distribuiti su oltre 550 equipaggi.



Soddisfatti i tecnici, che hanno potuto osservare e monitorare lo stato di allenamento dei propri atleti in un contesto molto competitivo ed in un periodo dell'anno dove il ritmo di gara è ancora lontano e si lavora molto sulla resistenza e sulle lunghe distanze. Presente anche l'olimpionico sardo Stefano Oppo, in forza ai Carabinieri, che si conferma ai vertici nazionali vincendo il doppio pesi leggeri con il compagno di divisa Paolo Di Girolamo, con un tempo migliore dei colleghi della categoria più pesante.



