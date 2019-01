Condividi | Red 7:18 Scavi e ripristino del manto stradale ad opera dell´azienda. Sono già partiti in questi giorni i cantieri nelle vie Rizzeddu, Fossati, Lussu, Fancello traversa, Stintino, Mazzini, Gavino Matta, Bellieni e Sanna e da oggi riguarderanno anche Via Filia Proseguono i lavori di Open fiber



SASSARI - Proseguono i lavori di scavo e ripristino del manto stradale ad opera di Open Fiber. Sono già partiti in questi giorni i cantieri nelle vie Rizzeddu, Fossati, Lussu, Fancello traversa, Stintino, Mazzini, Gavino Matta, Bellieni e Sanna e da oggi (lunedì) riguarderanno anche Via Filia.



Da metà febbraio, sarà la volta delle vie Turritana, Cavour, Carlo Alberto, Spano, Piazza d'Italia e le piazze Rosario e Castello. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino ad un Gigabit al secondo).



Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale, saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15milioni di euro.