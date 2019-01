Condividi | S.O. 9:23 Durissimo attacco all´indirizzo degli arbitri del presidente dell´Ivpc Benevento Rugby, Rosario Palumbo, dopo la sconfitta interna in serie A contro l´Amatori Rugby Alghero. Adesso basta. Abbiamo perso per l´ennesima volta a causa di errori arbitrali Vince l´Amatori ma Benevento tuona



ALGHERO - «Adesso basta. Abbiamo perso per l'ennesima volta a causa di errori arbitrali. Non è giusto, anche perché le società investono soldi con i giocatori che sono dei dilettanti che fanno questo sport mettendoci cuore, tempo e salute. E' la quarta partita in cui usciamo dal campo senza punti a causa delle decisioni del direttore di gara. Siamo stanchi di vedere ogni domenica delle persone che vengono soltanto per svolgere il ruolo di protagonisti. Anche loro sono dei dilettanti, quindi è opportuno che scendano da questo piedistallo per capire le problematiche che ogni società deve affrontare per andare avanti». Parole durissime quelle del presidente dell'Ivpc Benevento Rugby, Rosario Palumbo, dopo la sconfitta interna in serie A contro l'Amatori Rugby Alghero [Benevento Sport.



«Oggi si è visto l'episodio più brutto della stagione, con un arbitro che non conosceva il regolamento e al termine dell'incontro si è fermato per confrontarsi con i giudici di linea in modo da capire se avesse preso la decisione migliore. Un giocatore dell'Alghero ha spostato una bandierina - dice il presidente - ma il giudice di linea non ha visto nulla. Alla fine è avvenuto tutto contro di noi e onestamente siamo stanchi di subire. Perdiamo partite nel finale per decisioni sbagliatissime. Le gare sono condizionate da tante decisioni che spostano e non poco gli equilibri. E' il sistema che deve cambiare: se gli arbitri sono incompetenti è giusto che non vengano più».



