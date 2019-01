Condividi | S.O. 10:00 In occasione delle primarie interne al Partito democratico, ad Alghero il 65% degli iscritti sceglie l´attuale segretario. Appuntamento al 3 marzo per la consultazione pubblica. Daga e Pirisi i due delegati locali Tra gli iscritti Dem vince Martina



con più consensi saranno rappresentati da Enrico Daga per Maurizio Martina e Mimmo Pirisi per Zingaretti. Il prossimo 3 marzo sarà la volta di tutti, iscritti e non, che potranno esprimere il loro voto nei tre seggi che saranno allestiti dal partito ad Alghero, Fertilia e Sa Segada. Commenti Si è svolta nella giornata di domenica 27 gennaio la prima fase del congresso nazionale del Pd dedicato agli iscritti. Il seggio aperto per tutta la mattina nella sede storica di via Mazzini ad Alghero, ha registrato la presenza al voto di circa il 35% degli iscritti al partito in città.Dallo spoglio si è registrato in questa pre-fase la vittoria del candidato Martina, a cui andati circa il 60% dei voti, mentre ilcandidato Zingaretti si è attestato al 35%. Poco più dell'1% gli altricandidati.I delegati alla prossima fase che fanno capo ai due candidati risultaticon più consensi saranno rappresentati da Enrico Daga per Maurizio Martina e Mimmo Pirisi per Zingaretti. Il prossimo 3 marzo sarà la volta di tutti, iscritti e non, che potranno esprimere il loro voto nei tre seggi che saranno allestiti dal partito ad Alghero, Fertilia e Sa Segada.