Da Valverde a Carrabuffas, a Pagiasso, alle zone di Ungias, sul Rio Calvia, al via oggi le pulizie degli alvei per 13chilometri di corsi d´acqua di competenza comunale Pulizia dei fiumi: appalto da 13km ad Alghero



ALGHERO - Lavori al via da oggi (lunedì) per la pulizia degli alvei dei fiumi di competenza comunale. Un appalto di 203mila euro interesserà per oltre un mese gli alvei dei fiumi algheresi per un totale di circa 13chilometri. Un lavoro organico copre integralmente il programma di manutenzioni che per la prima volta viene messo a sistema evitando interventi tampone. I mezzi sono al lavoro in diverse zone dell’agro, da Valverde a Carrabuffas, a Pagiasso, alle zone di Ungias, sul Rio Calvia. L’intera rete fluviale è sottoposta alle opere di manutenzione ordinaria.



