Scambio con Domodossola per gli studenti del Paglietti

PORTO TORRES - Uno scambio di opportunità per crescere e arricchirsi di nuove esperienze e conoscenze. Nasce così il gemellaggio tra i licei sportivi “Mario Paglietti” e “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola. Quindici studenti della classe terza dell’istituto di Porto Torres da oggi 28 gennaio e fino a sabato 3 febbraio resteranno ospiti delle famiglie di altrettanti studenti della città piemontese.



Un primo scambio fra due istituti in contatto da tempo. Un modo per visitare i siti più importanti di Domodossola ma anche per conoscere i loro coetanei. Una settimana bianca per praticare gli sport di montagna tra sci, escursioni con ciaspole e pattinaggio su ghiaccio, seppure non mancheranno gli incontri con gli atleti del territorio come la maestra di sci Valentina Greggio, campionessa del mondo di velocità e vincitrice di 5 coppe del mondo consecutive, l’azzurro di arrampicata sportiva Nicolò Balducci e l’azzurro di altletica leggera in carrozzina Nicolas Zani.



Gli studenti ossolani saranno ospiti a Porto Torres nel mese di maggio per conoscere e praticare gli sport acquatici. Sabato 2 febbraio gli studenti del Paglietti accompagnati dagli insegnanti Giuseppe Campus, Gavinuccia Derudas e Luigi Marras saranno ricevuti dal sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi .