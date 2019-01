Condividi | Red 11:04 Domenica sera, nella sala parrocchiale di Piazza Giovanni XXIII lo scrittore algherese ed il musicista Quirico Solinas si esibiranno nel reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri”, questa volta accompagnati dall´olmedese Manuele Costantino alla tromba Poesia: Massimiliano Fois ad Olmedo



OLMEDO - Domenica 3 febbraio, alle 18, nella sala parrocchiale di Piazza Giovanni XXIII, ad Olmedo, lo scrittore Massimiliano Fois ed il musicista Quirico Solinas si esibiranno nel reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress), questa volta accompagnati dall'olmedese Manuele Costantino alla tromba. Senza sosta quindi, il tour sardo di quello che viene definito un “concerto poetico”, che dall'ultima tappa nella sala consiliare di Pattada, continua a riscuotere sempre più consensi e successi.



Lo scrittore algherese, reduce dalla partecipazione alla fiera del libro di Roma “Più libri più liberi”, attualmente lavora a tre nuovi saggi storici ed alla cura di due nuove mostre storico documentarie. L’evento ha il patrocinio del Comune di Olmedo, dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca comunale.



In programma altre date ad Alghero, Sassari, Orotelli ed altre ancora da definire, fino ad arrivare al sud dell'Isola. L'ingresso è gratuito.



