Condividi | Red 10:06 Giovedì sera, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, la locale sezione Anpi e l’Amministrazione comunale promuovono una conferenza sul tema “Fascismo, guerra, foibe e esodo: un’epoca di violenza al nostro confine orientale” Anpi: Eric Gobetti ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 31 gennaio, alla 18.30, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, a Lo Quarter, la locale sezione Anpi e l’Amministrazione comunale promuovono una conferenza sul tema “Fascismo, guerra, foibe e esodo: un’epoca di violenza al nostro confine orientale”. Relatore, lo storico torinese Eric Gobetti, esperto della spinosa questione dei confini orientali d’Italia, autore di numerose pubblicazioni sul tema e regista del film “Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro”. L’argomento riveste particolare interesse in città, per le implicazioni di tipo storico relative all’espulsione delle popolazioni italiane dall’Istria, una parte delle quali fu accolta nella borgata di Fertilia. Commenti ALGHERO - Giovedì 31 gennaio, alla 18.30, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, a Lo Quarter, la locale sezione Anpi e l’Amministrazione comunale promuovono una conferenza sul tema “Fascismo, guerra, foibe e esodo: un’epoca di violenza al nostro confine orientale”. Relatore, lo storico torinese Eric Gobetti, esperto della spinosa questione dei confini orientali d’Italia, autore di numerose pubblicazioni sul tema e regista del film “Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro”. L’argomento riveste particolare interesse in città, per le implicazioni di tipo storico relative all’espulsione delle popolazioni italiane dall’Istria, una parte delle quali fu accolta nella borgata di Fertilia.