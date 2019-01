Condividi | Red 9:08 Il Ct Macomer vince per 1-2 sui campi in green set dell´impianto di Maria nel match valido per la semifinale del play-off di Seconda serie. Albano e compagni festeggiano la promozione e sfiderano il Tc Decimomannu per il titolo di categoria Campionato invernale: Tc Alghero ko



ALGHERO - Sfuma l'accesso alla Prima serie maschile per il Tc Alghero nel Campionato invernale 2018/19 di tennis maschile a squadre. E' il Ct Macomer ad imporsi per 1-2 sui campi in green set dell'impianto di Maria nel match valido per la semifinale del play-off di Seconda serie.



Albano e compagni festeggiano la promozione e sfiderano il Tc Decimomannu per il titolo di categoria. Dopo i singolari, vinti rispettivamente dall'algherese Michele Fois (6-1 6-0 su Scintu) e dall'ospite Alessandro Albano (5-7 6-4 7-5 su Lorenzo Carboni, che conduceva 5-2 al terzo set), si è disputato il doppio decisivo fra gli algheresi Fois e Gabriele Paolini e gli avversari Albano/Scintu.



La partita è stata molto equilibrata ma, dopo circa 2ore di gioco, ha vinto la coppia macomerese per 7-6 5-7 10-4. Il Tc Alghero archivia il campionato pensando alla prossima stagione, quando dovrà nuovamente inseguire la promozione in Prima serie.



