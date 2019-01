Condividi | Red 8:11 «Si rafforzi il personale nel Reparto», chiede il vicepresidente della Commissione Salute in Consiglio regionale Edoardo Tocco «Diabetologia nel caos al Brotzu»



CAGLIARI - Il Reparto di Diabetologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari è a corto di personale. E’ la denuncia del vicepresidente della Commissione Salute del Consiglio regionale Edoardo Tocco. «Tutte le attività del complesso richiedono la presenza di personale specializzato in Endocrinologia e malattie del ricambio o con altra specializzazione equipollente, ma con lunga e comprovata esperienza in diabetologia», spiega l’esponente di Forza Italia.



«Nel reparto c’è la necessità di un incremento delle nuove figure mediche che sappiano affrontare le nuove esigenze», prosegue il consigliere regionale azzurro. Non è la sola criticità della struttura medica sul colle di San Michele, che lamenta diversi disservizi: «Si segnalano gravi difficoltà per l'erogazione, come da istruzione dell'Assessorato alla Sanità, del sistema di monitoraggio continuo denominato “Free style libre”».



«La diminuzione dei posti per pazienti trapiantati da cinque a due alla settimana a partire dal prossimo febbraio costringerà l'unità a sacrifici enormi – conclude Tocco - L'accesso diretto del paziente alle Diabetologie rischia di congestionare ulteriormente la struttura, che presenta il suo personale ai minimi storici. E' dunque urgente un intervento per un incremento del personale all'interno del reparto, per venire incontro alle istanze dei pazienti diabetici».