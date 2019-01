Condividi | Red 7:16 Nuovo abbattimento di capi allo stato brado illegale, di ignota proprietà, non iscritti all´anagrafe e mai sottoposti ai controlli sanitari. L´ultimo caso nelle campagne di Urzulei Psa: 167 maiali abbattuti ad Urzulei



URZULEI - L’Unità di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna ha annunciato che le attività di contrasto agli ultimi branchi di maiali bradi irregolari, ancora presenti nei territori di alcuni Comuni tra la Barbagia e l’Alta Ogliastra, sono proseguite ieri (lunedì), nelle campagne di Urzulei, con la cattura e l’abbattimento di 167 capi. Nonostante le pessime condizioni metereologiche e le difficoltà logistiche per raggiungere determinati siti, le squadre dell’Udp, composte dal personale dei Servizi veterinari dell’Azienda tutela della salute, dai veterinari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, dagli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dal personale dell’Agenzia Forestas, hanno operato dal mattino fino al tardo pomeriggio in località “Fennau” e “Televais”.



Le attività, coordinate dall’Udp, sono state condotte in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro. Gli animali depopolati ieri, oltre ad essere al pascolo brado illegale, non risultavano iscritti all’anagrafe zootecnica nazionale, erano di proprietà ignota e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari, che per legge devono essere eseguiti su tutti gli animali da allevamento.



