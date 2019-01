Condividi | Sara Alivesi 11:04 Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica: queste le deleghe che il sindaco Mario Bruno ha assegnato a Mario Nonne, infaticabile animatore della vita sociale ed economica delle borgate Nonne assessore ad Alghero: firma



ALGHERO - Firma per il del neo assessore della Giunta comunale di Alghero, Mario Nonne, ieri sera al termine della seduta consiliare. Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica: queste le deleghe che il sindaco Mario Bruno ha assegnato a Mario Nonne, autorevole figura unanimemente riconosciuta nel modo agricolo, infaticabile animatore della vita sociale ed economica delle borgate.



«Ci attendono quattro mesi di sprint finale, operativi, sul campo, per strada e in campagna, nel centro e nei quartieri, nelle borgate e nelle scuole, nei cantieri e nei giardini, al fianco degli operai comunali e della in house, dei cantieri Lavoras e dei giardinieri. per continuare a dare il nostro tempo e la nostra energia insieme a tutti i nostri concittadini attivi» ha sottolineato il sindaco nel ringraziare per il suo impegno e il ruolo attivo e propositivo il nuovo assessore.



