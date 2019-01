Condividi | S.O. 11:33 Dal 4 febbraio l´accantieramento a San Giovanni. In discussione un protocollo teso all´attuazione di un piano operativo specifico per tutti gli interventi previsti sui litorali. Amministrazione e balneari ottimisti Alghe, chiudono i siti in spiaggia

Intesa coi Balneari ad Alghero



ALGHERO - Al via il conto alla rovescia. Prenderanno avvio dal 4 febbraio le operazioni di accantieramento a San Giovanni ad opera della Verde Vita, la ditta di Porto Torres che si occuperà della vagliatura della posidonia, con la caratterizzazione della sabbia dai siti di stoccaggio realizzati dal 2007 sul litorale di Alghero. La bonifica riguarderà anche il sito di Punta Negra: circa 800mila euro il finanziamento dedicato all'intervento e finalizzato al ripristino delle ottimali condizioni ambientali, eliminando definitivamente i disagi causati sia ai cittadini residenti che ai turisti, per la mancata fruibilità delle aree interessate dai cumuli di posidonia ammassata.



Lavori che porteranno alla definitiva chiusura dei siti realizzati in passato sul litorale. Lo prevede la delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi a Porta Terra. A partire dalla stagione balneare 2019 infatti, rimarrà operativo soltanto il sito di stoccaggio temporaneo in loc. Cuguttu, una zona più riservata presso una porzione di terreno pubblico a Maria Pia, oltre la strada litoranea che collega a Fertilia. Sito che accoglierà esclusivamente il materiale vegetale asportato dalle spiagge durante la stagione balneare. L'intervento rientra nel pacchetto di operazioni programmate con attenzione e competenza dall'Amministrazione comunale, col coinvolgimento attivo dei massimi esperti in materia, la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e la garanzia di risorse economiche adeguate.



