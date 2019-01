Condividi | M.P. 13:38 I Comuni d’Italia si uniscono per realizzare in sinergia servizi a favore delle famiglie. Il Comune di Porto Torres è tra gli enti che hanno aderito al progetto avviato tredici anni fa dalla Provincia di Trento Porto Torres aderisce al Network per la famiglia



PORTO TORRES - Una rete per dare supporto alle famiglie. I Comuni d’Italia si uniscono per realizzare in sinergia servizi a favore delle famiglie. Il Comune di Porto Torres è tra gli enti che hanno aderito al progetto avviato tredici anni fa dalla Provincia di Trento: si apre così il percorso amministrativo che dovrà portare al conseguimento del marchio family friendly.



«Il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia ha come obiettivo la realizzazione di un modello di certificazione territoriale familiare. Aderire al network significa entrare a far parte di un processo culturale di sensibilizzazione e orientamento dell’attività delle istituzioni ai bisogni e al benessere delle famiglie. La sinergia tra enti favorisce, inoltre, gli scambi di informazioni, esperienze ed idee», sottolinea l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli. L’adesione al network consente l’accesso e la visibilità sul sito dell’Agenzia per la famiglia, l’acquisizione di materiali per conoscere le buone pratiche dei comuni family friendly, l’accesso al sito Estate Family per la promozione delle iniziative per bambini e giovani, l’ottenimento della licenza per l'utilizzo del marchio “Network Family in Italia”.



«Sarà un'occasione di promozione anche per le attività di Porto Torres che potranno eventualmente rendere maggiormente visibili online i servizi rivolti alle famiglie nei propri locali pubblici, nei ristoranti, nelle strutture ricettive», aggiunge l'assessora. Per acquisire il marchio il Comune dovrà presentare documenti di programmazione, certificazioni sui servizi svolti direttamente o in convenzione, iniziative di politica tariffaria che tengano conto della composizione del nucleo familiare, attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, attività di informazione sui temi delle politiche familiari.