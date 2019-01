Condividi | Red 14:22 La Rai in centro storico racconta le bellezze. Le fortificazioni, l’ambiente, la storia, le eccellenze del territorio: il programma condotto da Livio Leonardi in onda la domenica alle 9.40 spiega la città declinandone i suoi aspetti più suggestivi Alghero su RaiUno: ecco Paese che vai



ALGHERO - Alghero presenta le sue bellezze, il suo patrimonio culturale, la sua storia e le sue peculiarità. “Paese che vai”, il programma di RaiUno che racconta l’Italia come un grande “museo diffuso” da divulgare e promuovere, sta registrando una puntata interamente dedicata alla città.



Le fortificazioni, l’ambiente, la storia, le eccellenze del territorio: il programma condotto da Livio Leonardi in onda la domenica alle 9.40 spiega la città declinandone i suoi aspetti più suggestivi. Oggi (martedì), hanno avuto inizio le riprese nella zona del porto della puntata che andrà in onda a marzo. Per tutta la settimana, la troupe realizzerà le immagini nei diversi luoghi caratteristici del centro storico e nel territorio.



