Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idraulico sul bacino Logudoro e condizioni meteo avverse per la giornata di domani Neve, vento e mareggiate sull´Isola



ALGHERO – Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idraulico (codice Giallo” sul bacino Logudoro fino alle 23.59 di domani, mercoledì 30 gennaio. Dalle 10 alle 24 di domani, è stato emesso un avviso di condizioni meteo avverse con il quale è stato comunicato come, a partire dala mattina, si prevedano deboli nevicate dai 500-600metri sulla Sardegna settentrionale e centrale.



Inoltre, dalle ore centrali di domani sono previsti venti forti da nord-ovest, prevalentemente sui settori occidentali e settentrionali. Prevista anche burrasca lungo le coste settentrionali e, localmente, su quelle occidentali. Sulle coste esposte, saranno possibili mareggiate.