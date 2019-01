Condividi | Red 15:11 Moderata soddisfazione da parte del consigliere regionale di Alghero Raimondo Cacciotto, che avverte: «continueremo a vigilare affinchè l´assistenza pediatrica sia garantita nel nostro territorio» Ats, avviso per un pediatra ad Alghero



ALGHERO - «Il Comitato aziendale dell'Area socio sanitaria di Sassari ha bandito l'avviso per l'affidamento di un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta nel Distretto di Alghero. I medici interessati potranno presentare domanda entro il 4 febbraio, per cui speriamo che, in tempi brevi, possa essere risolto il problema».



Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito democratico Raimondo Cacciotto, che spiega come «l’incarico sarà di un anno, nel mentre è necessario lavorare perché si arrivi a una risoluzione piena del problema». Un problema che aveva portato politica locale e semplici cittadini unirsi in un coro unico per risolvere un problema che, soprattutto nella stagione più fredda, non era certo da prendere sotto gamba.



«Il Comitato aziendale di Sassari e il direttore generale, dottor Moirano – prosegue Cacciotto - hanno rispettato gli impegni presi con le istituzioni del territorio e con il comitato spontaneo delle mamme, un impegno che ci attendiamo trovi conferme giovedì nel tavolo del Comitato regionale: sul via libera della Regione continueremo a sollecitare e vigilare, affinché questo problema venga risolto. Va bene la soluzione provvisoria, ma ci attendiamo una risoluzione definitiva che si concretizzi con un incarico definitivo di titolarità», conclude il consigliere Dem.



