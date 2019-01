Condividi | S.O. 19:16 Così Tiziana Lai, portavoce del Comitato Zonale Nurra, all´indomani della nomina dell´ex consigliere in Giunta ad Alghero: disponibili ad affiancarlo per quello che riterrà necessario Nonne in Giunta, plauso del Comitato



ALGHERO - «La nomina del consigliere Mario Nonne ad assessore alle manutenzioni, verde e viabilità dell'agro non può che farci piacere. Chi più di lui sa quali sono le problematiche urgenti per la nostra comunità! Il neo assessore ha infatti conoscenza completa e adeguata della grave assenza della segnaletica orizzontale e verticale negli incroci più pericolosi delle nostre strade, ma sa bene anche quanto è urgente la realizzazione degli stalli degli scuolabus presso le scuole di Santa Maria La Palma».



Così Tiziana Lai, portavoce del Comitato Zonale Nurra, all'indomani della nomina dell'ex consigliere in Giunta ad Alghero. «Entrambi questioni importanti per l’incolumità pubblica e per il bene dei nostri bambini, che saprà sbrogliare nei meandri della burocrazia e dei conti economici comunali. Non si dimenticherà peraltro della gravità in cui versano ampi tratti di strade non asfaltate, totalmente prive di manutenzione, su cui transitano decine di residenti e di lavoratori di aziende che producono reddito per il nostro territorio».



«Lui è infatti uno dei consiglieri di maggioranza che maggiormente ha combattuto per l'acquisizione delle strade della bonifica dalla Regione Sardegna, togliendo peraltro il vincolo economico a carico dei cittadini, impegnandosi a trovare le risorse all'interno del bilancio comunale. Rendendoci disponibili ad affiancarlo per quello che riterrà necessario al neo assessore facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo per il nuovo incarico» conclude Tiziana Lai.