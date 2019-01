Condividi | Red 21:07 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le locali Fiamme gialle hanno concluso due diversi accertamenti nei confronti, rispettivamente, di un professionista del capoluogo operante nel campo degli studi medici e di un’impresa individuale operante nell´hinterland nel settore della mediazione nel commercio di bevande Cagliari: evasione fiscale per 222mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso due diversi accertamenti nei confronti, rispettivamente, di un professionista del capoluogo operante nel campo degli studi medici e di un’impresa individuale operante nel settore della mediazione nel commercio di bevande. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



Nel primo caso, le attività ispettive di verifica sono state avviate sulla scorta di una segnalazione elaborata a livello centrale dopo un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi ed Iva. Gli investigatori hanno accertato che un medico di base di Cagliari aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, occultando al fisco ricavi per complessivi 178.230euro configurandosi, pertanto, evasore totale per tre anni.



