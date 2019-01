Condividi | Red 9:08 Nonostante l´alto livello della competizione, gli atleti del maestro Andrea Corona sono riusciti a conquistare tre medaglie a Busto Arsizio: oro per Giacomo Carlovich, argento per Elisabetta Pintus e bronzo per Lorenzo Cherchi Insurbia cup: bene l´Astroclub



ALGHERO - Sabato, l'Astroclub Alghero ha partecipato, con quattro atleti, alla gara internazionale dell'Insubria cup. A Busto Arsizio si sono confrontati circa 1300 atleti (con tutti i migliori italiani), con la partecipazione di compagini greche, olandesi e francesi.



Nonostante l'alto livello della competizione, gli atleti del maestro Andrea Corona sono riusciti a conquistare tre medaglie: oro per Giacomo Carlovich, argento per Elisabetta Pintus e bronzo per Lorenzo Cherchi. Menzione per la giovanissima Giorgia Paba che, alla prima gara importante, in una categoria di nove avversari, ha ceduto nei quarti di finale, mettendo in mostra una buona tecnica.



Ottimo il percorso per il neodottore Cherchi (che è dovuto arrendere in semifinale contro un avversario “scorbutico”) e per Pintus (che ha perso per un solo punto una finale spettacolare, combattuta punto a punto, con tecniche di pregiata fattura). Da incorniciare la prestazione di Carlovich che, per un momento ha messo da parte la sua mitezza per conquistare un meritatissimo oro mettendo la ciliegina nella finale vinta con referto arbitrale di “manifesta superiorità”. Ora non c'è tempo di riposare per atleti e staff tecnico dell'Astroclub, che saranno impegnati in due competizioni domenica 3 febbraio, a Mogoro ed a Nuraxinieddu, poi lo Stage Forme domenica 10, ed altra gara importante a Pesaro domenica 17. Commenti ALGHERO - Sabato, l'Astroclub Alghero ha partecipato, con quattro atleti, alla gara internazionale dell'Insubria cup. A Busto Arsizio si sono confrontati circa 1300 atleti (con tutti i migliori italiani), con la partecipazione di compagini greche, olandesi e francesi.Nonostante l'alto livello della competizione, gli atleti del maestro Andrea Corona sono riusciti a conquistare tre medaglie: oro per Giacomo Carlovich, argento per Elisabetta Pintus e bronzo per Lorenzo Cherchi. Menzione per la giovanissima Giorgia Paba che, alla prima gara importante, in una categoria di nove avversari, ha ceduto nei quarti di finale, mettendo in mostra una buona tecnica.Ottimo il percorso per il neodottore Cherchi (che è dovuto arrendere in semifinale contro un avversario “scorbutico”) e per Pintus (che ha perso per un solo punto una finale spettacolare, combattuta punto a punto, con tecniche di pregiata fattura). Da incorniciare la prestazione di Carlovich che, per un momento ha messo da parte la sua mitezza per conquistare un meritatissimo oro mettendo la ciliegina nella finale vinta con referto arbitrale di “manifesta superiorità”. Ora non c'è tempo di riposare per atleti e staff tecnico dell'Astroclub, che saranno impegnati in due competizioni domenica 3 febbraio, a Mogoro ed a Nuraxinieddu, poi lo Stage Forme domenica 10, ed altra gara importante a Pesaro domenica 17.