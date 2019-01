Condividi | Red 7:11 Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale di un centro della Trexenta, operante nel settore alimentare Scoperti altri sei lavoratori in nero



SANLURI - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale di un centro della Trexenta, operante nel settore alimentare. L'obiettivo selezionato è stato individuato dopo un incrocio tra gli elementi rilevati nell’attività info-investigativa condotta sul territorio e le informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza.



Entrando nell’azienda, i finanzieri hanno riscontrato la presenza sul luogo di lavoro di numerosi addetti. L’incrocio delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, hanno consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, sei figuravano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Il titolare dell'esercizio commerciale è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori irregolari e ha ricevuto una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 54mila euro. Contestualmente, è stata richiesta all'Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari la sospensione dell'attività imprenditoriale visto che è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 20percento del totale.