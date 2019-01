Condividi | P.P. 9:55 «I 13 milioni sbandierati fanno parte di un finanziamento vecchio del 2008 richiesto da me ed ancora in corso di realizzazione» dice con amarezza Umberto Borlotti in riferimento agli investimenti sui tre scali sardi «Alghero ancora dimenticata dall´Enac»



ALGHERO - «Ancora una volta Alghero dimenticata. Nessun finanziamento al nostro aeroporto». E' il laconico commento di Umberto Borlotti, già direttore generale della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto internazionale Riviera del corallo, all'indomani dell'incontro avvenuto a Cagliari alla presenza del direttore Enac Alessio Quaranta e i vertici della Sogaer, la società di gestione dello scalo.



Presenti il presidente Gabor Pinna e l'amministratore delegato Alberto Scanu. Un incontro che ha gettato le basi per la crescita dello scalo di Cagliari-Elmas, con l'obbiettivo di diventare entro qualche anno un aeroporto da nove-dieci milioni di passeggeri. In quest'ottica il direttore generale dell'Enac ha confermato gli investimenti per circa 180milioni negli aeroporti sardi nel quadriennio 2016-2019: Per Cagliari 50 milioni, destinati in particolare a terminal infrastrutture di volo, reti e impianti e nuovi edifici. A Olbia i maggiori investimenti in Sardegna con oltre 95 milioni, 13 i milioni su Alghero.



Ma Umberto Borlotti è decisamente critico. «I 13 milioni sbandierati fanno parte di un finanziamento vecchio del 2008 richiesto da me ed ancora in corso di realizzazione. Ancora una volta si vede il ridimensionamento dello scalo. Faccio gli auguri all'aeroporto di Cagliari dove hanno fatto tesoro dei nostri insegnamenti».