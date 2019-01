Condividi | Red 11:16 Questa sera, nella Sala riunioni della Polizia Municipale di Sassari, in Via Carlo Felice 8, si terrà la presentazione del Movimento e dei candidati della circoscrizione di Sassari. Il movimento partecipa alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio nella coalizione di Centrodestra, che candida Christian Solinas alla presidenza Sardegna civica: presentazione a Sassari



SASSARI – Oggi (mercoledì), alle 17.30, nella Sala riunioni della Polizia Municipale di Sassari, in Via Carlo Felice 8, si terrà la presentazione di Sardegna civica e dei suoi candidati nella Circoscrizione di Sassari. Il movimento partecipa alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio nella coalizione di Centrodestra, sardista e civica, il cui candidato alla presidenza è Christian Solinas.



Questi i dodici candidati del movimento per la Circoscrizione di Sassari, in ordine di lista (è stato scelto di inserirli in ordine alfabetico: Gaetano Cau, Franco Cuccureddu, Gionni Deledda, Pietro Demurtas, Maria Paola Demuru, Giuseppe Manca, Angela Mattu, Antonella Mette, Pina Mulas, Andrea Pala, Mavi Porcu e Maria Lucia Tirotto.



