A firmarlo anche la parlamentare siciliana del Movimento 5 stelle Giulia Lupo, assistente di volo Alitalia. Lo scalo trapanese è solo l´ultimo che si trova in difficoltà nella difficile materia degli incentivi alle compagnie aeree Disegno anti-Ryanair: Trapani come Alghero



ALGHERO – Un nuovo Disegno di legge scuote il mondo sempre in fibrillazione degli aeroporti italiani. Ed il fatto che a firmarlo sia stata anche la parlamentare siciliana del Movimento 5 stelle Giulia Lupo, assistente di volo Alitalia, ha portato a definire la nuova norma “anti-Ryanair”.



Di fatto, si torna a parlare degli incentivi. Ogni scalo può incentivare per un tempo massimo di tre anni qualsiasi compagnia aerea a creare nuove rotte. Dopo questo periodo, definibile come di “start up”, le compagne possono stipulare accordi di comarketing solo con le Regioni. Accordi che, da più parti, vengono indicati come “aiuti di Stato” mascherati. A parlarne, anche l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio, che ha calcolato questi incentivi in almento 40milioni di euro all'anno, indicando tra gli scali interessati, oltre a quelli di Catania, Napoli, Lamezia Terme, Palermo, Torino, Treviso, anche Venezia, Alghero e Verona.



