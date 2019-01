Condividi | Mariangela Pala 20:45 Percorrendo il quartiere di Serra Li Pozzi sembra di essere in un campo di battaglia dove le buche rappresentano un serio rischio per la sicurezza. La segnalazione è stata fatta dal consigliere comunale Costantino Ligas Serra Li Pozzi: strade dissestate diventano piscine



PORTO TORRES - Uno stato disastroso quello delle strade che percorrono la città. Dal centro alla periferia risuona forte e chiaro l’ennesimo allarme sui manti stradali danneggiati a rischio di incidenti. L'incremento dei sinistri costa caro alle casse comunali più della mancata manutenzione diventata una vera emergenza per coprire le buche e le voragini divenuti un serio pericolo per la popolazione. Percorrendo il quartiere di Serra Li Pozzi sembra di essere in un campo di battaglia dove le buche rappresentano un serio rischio per la sicurezza.



«Nonostante ciò, gli interventi per aumentare la sicurezza dei veicoli in circolazione in città latitano e le priorità stradali dell' amministrazione locale sembrano focalizzarsi su altri elementi», ha dichiarato il consigliere comunale Costantino Ligas che ha segnalato il consiglio comunale la presenza di una serie di fossi nella zona di Serra Li Pozzi. Vere e proprie piscine davanti a quella del Libyssonis, le enormi deformità del manto stradale con profonde buche si sono trasformate in ampie pozze d’acqua tanto da nasconderne la profondità, presenti sia ai lati della strada che al centro dell’incrocio tra via Del Lentischio e via Dei Corbezzoli.



