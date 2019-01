Condividi | Red 0:08 Il Banco di Sardegna Sassari conquista il Game 5 di Fiba Europe cup imponendosi 69-79 sul parquet dell´Openjobmetis Varese, nel remake della sfida di campionato persa domenica a Masnago La Dinamo torna alla vittoria



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari conquista il Game 5 di Fiba Europe cup imponendosi 69-79 sul parquet dell'Openjobmetis Varese. Nel remake della sfida di campionato persa domenica a Masnago, i ragazzi di coach Vincenzo Esposito conquistano la penultima sfida del secondo round salendo in vetta al gruppo K, dopo aver ribaltato lo scarto della partita di andata al PalaSerradimigni.



Starting five biancoverde con Spissu, McGee, Carter, Magro e Thomas, Varese risponde con Archie, Avramovic, Scrubb, Cain e Moore. Uno Spissu in grande spolvero apre la sfida dalla media, per i padroni di casa risponde Moore: il play sassarese bombarda dall’arco e firma l’allungo con Carter. Cain riporta i suoi a contatto: botta e risposta dall’arco tra Spissu e Moore, Varese avanti. Sorpasso e controsorpasso, bomba di Polonara, ma è Spissu (già in doppia cifra) a chiudere la prima frazione 15-18. Il Banco scava un break con un parziale positivo da 5-10: tripla di Pierre al rientro dopo il piccolo stop. Carter e Thomas si uniscono alla causa, il giocatore originario di Oklahoma firma il vantaggio in doppia cifra. Alla seconda sirena i biancoverdi conducono 29-38.



Al rientro dall’intervallo lungo Varese riparte con un parziale di 11-2, complici i tre falli sanzionati in pochi minuti a Cooley, costretto alla panchina dopo un tecnico per proteste. È Thomas a suonare la carica dei sassaresi, che bombardano dall’arco ed infilano 11punti consecutivi (45-56). I padroni di casa accorciano con Archie, ma Pierre e Spissu proteggono il vantaggio isolano; Polonara chiude la terza frazione 52-64. Varese non ci sta ed apre l’ultimo quarto con un parziale di 8punti, che riporta i biancorossi a due possessi di distanza. La reazione sassarese ha la grinta di Thomas e tutta l’esperienza di Carter: 62-69 con 5’ da giocare. La bomba di Thomas riporta i sassaresi sul +10. Il giocatore americano trascina gli ospiti con le sue prestazioni balistiche e Carter chiude la sfida dalla lunetta.



OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 69-79:

OPENJOBMETIS VARESE: Archie 9, Avramovic 4, Gatto, Iannuzzi 7, Natali 3, Salumu 16, Scrubb 2, Verri, Tambone 9, Cain 7, Moore 9. Coach Attilio Caja.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 18, McGee 2, Carter 13, Devecchi, Magro, Pierre 6, Gentile 3, Thomas 24, Polonara 10, Diop, Cooley 3. Coach Vincenzo Esposito.

PARZIALI: 15-18, 29-38, 52-64. Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari conquista il Game 5 di Fiba Europe cup imponendosi 69-79 sul parquet dell'Openjobmetis Varese. Nel remake della sfida di campionato persa domenica a Masnago, i ragazzi di coach Vincenzo Esposito conquistano la penultima sfida del secondo round salendo in vetta al gruppo K, dopo aver ribaltato lo scarto della partita di andata al PalaSerradimigni.Starting five biancoverde con Spissu, McGee, Carter, Magro e Thomas, Varese risponde con Archie, Avramovic, Scrubb, Cain e Moore. Uno Spissu in grande spolvero apre la sfida dalla media, per i padroni di casa risponde Moore: il play sassarese bombarda dall’arco e firma l’allungo con Carter. Cain riporta i suoi a contatto: botta e risposta dall’arco tra Spissu e Moore, Varese avanti. Sorpasso e controsorpasso, bomba di Polonara, ma è Spissu (già in doppia cifra) a chiudere la prima frazione 15-18. Il Banco scava un break con un parziale positivo da 5-10: tripla di Pierre al rientro dopo il piccolo stop. Carter e Thomas si uniscono alla causa, il giocatore originario di Oklahoma firma il vantaggio in doppia cifra. Alla seconda sirena i biancoverdi conducono 29-38.Al rientro dall’intervallo lungo Varese riparte con un parziale di 11-2, complici i tre falli sanzionati in pochi minuti a Cooley, costretto alla panchina dopo un tecnico per proteste. È Thomas a suonare la carica dei sassaresi, che bombardano dall’arco ed infilano 11punti consecutivi (45-56). I padroni di casa accorciano con Archie, ma Pierre e Spissu proteggono il vantaggio isolano; Polonara chiude la terza frazione 52-64. Varese non ci sta ed apre l’ultimo quarto con un parziale di 8punti, che riporta i biancorossi a due possessi di distanza. La reazione sassarese ha la grinta di Thomas e tutta l’esperienza di Carter: 62-69 con 5’ da giocare. La bomba di Thomas riporta i sassaresi sul +10. Il giocatore americano trascina gli ospiti con le sue prestazioni balistiche e Carter chiude la sfida dalla lunetta.OPENJOBMETIS VARESE: Archie 9, Avramovic 4, Gatto, Iannuzzi 7, Natali 3, Salumu 16, Scrubb 2, Verri, Tambone 9, Cain 7, Moore 9. Coach Attilio Caja.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 18, McGee 2, Carter 13, Devecchi, Magro, Pierre 6, Gentile 3, Thomas 24, Polonara 10, Diop, Cooley 3. Coach Vincenzo Esposito.PARZIALI: 15-18, 29-38, 52-64.