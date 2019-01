Condividi | Red 14:36 In programma sabato sera, nel Salone parrocchiale di San Giovanni Bosco, l´incontro di presentazione del progetto per un vero parco nel popoloso quartiere algherese La Pivarada vuole il suo parco



ALGHERO - «Un obiettivo in fase di realizzo Quando è stato costituto il Comitato ci si è posti degli obiettivi da raggiungere, uno dei quali era quello di poter realizzare nel quartiere, che notoriamente ne è privo, uno spazio di verde pubblico in modo che gli abitanti ne potessero fruire generando socializzazione e aggregazione. Abbiamo proposto, alcuni mesi addietro, all’Amministrazione comunale di adibire a giardino un’area di proprietà comunale (cessione Caria) individuata tra Via Amsicora, Via Asfodelo e Via Aldo Moro. Siamo stati ascoltati e, grazie alla disponibilità del sindaco e dell’assessora Esposito, a seguito della riunione tenutasi lo scorso ottobre nel corso della quale ci è stata illustrato il preliminare del progetto per la realizzazione del giardino che, oltre alle piante e alle panchine, prevede l’installazione di giochi per l’infanzia».



Inizia così l'intervento dei componenti del Consiglio direttivo del Comitato del quartiere Pivarada. Così, il popoloso quartiere algherese avrà un vero parco, uno spazio verde per tutti gli abitanti e per i bimbi in particolare. «Abbiamo congiuntamente discusso sul progetto nelle riunioni successive addivenendo alla sua definizione in modo da poter passare rapidamente alla stesura finale dello stesso e alla successiva fase operativa di realizzazione. Nello scorso mese di dicembre è iniziata l’operazione di pulizia dell’area in modo da prepararla per la fase di realizzazione e nei giorni scorsi è stata liberata da vecchi pali di illuminazione. In merito all’intitolazione del giardino abbiamo favorevolmente accolto, come Comitato, la proposta del Sindaco di dedicarlo a Don Gavino Poddighe scomparso undici anni fa, persona che nella missione del suo ministero ha lasciato ampia traccia e ricordo tra gli abitanti del quartiere», proseguono presidente e consiglieri.



«Ora siamo pronti a presentare il progetto, nel dettaglio e con relativa cronoprogramma, agli abitanti del quartiere ed alla cittadinanza; lo si farà, con la presenza dell’Amministrazione comunale, nel corso di un pubblico incontro che si terrà sabato 9 febbraio, alle ore 18.30, nel salone parrocchiale San Giovanni Bosco. Invitiamo gli abitanti del quartiere Pivarada, in particolare, e tutta la cittadinanza a voler partecipare all’incontro Come Comitato del quartiere Pivarada – concludono - ci sentiamo gratificati da questo risultato e ci auguriamo che questo spazio di verde, per il cui ottenimento ci siamo impegnati e battuti, una volta realizzato sia fruito, curato e rispettato da tutti».



