video Condividi | Red 14:16 Si è concluso nella sala della Pasticceria Ciro, ad Alghero, il tour nei Comuni della Circoscrizione di Sassari del consigliere regionale Stefano Tunis, ideatore di Sardegna 20Venti, che candida l´algherese Elena Fonnesu Elezioni: Tunis lancia Fonnesu



ALGHERO – Proseguono gli incontri in vista delle Elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio. Si è concluso nella sala della Pasticceria Ciro, ad Alghero, il tour nei Comuni della Circoscrizione di Sassari del consigliere regionale Stefano Tunis, ideatore di Sardegna 20Venti, che candida l'algherese Elena Fonnesu, che due anni lavoro nella "Business unit marketing non aviation" della Sogeaal, società che gestisce l'aeroporto di Alghero.



«Sono una donna, una mamma, una lavoratrice. Mi sta a cuore la serenità ed il futuro dei nostri giovani, perché ogni genitore, ogni fratello, ogni nonno, ogni zio ha il compito di lasciare alle generazioni successive una eredità con fondamenta più etiche, un mare meno impoverito e più pulito, aria respirabile, terra coltivabile», spiega Fonnesu.



«Grazie alle mie esperienze familiari, mi sono appassionata alla politica in quanto strumento necessario per poter portare le esigenze del territorio nei luoghi dove vengono prese le decisioni che influenzano poi la vita di tutti noi. Sono una donna sarda, amo la mia terra ed il popolo che la abita. Un popolo fiero, orgoglioso e fiducioso, ma purtroppo rattristato dalle promesse non mantenute e dalla crescente carenza di servizi alla persona, ormai considerata un consumatore, piuttosto che un essere umano», conclude la candidata consigliere regionale di Sardegna 20Venti.



Nella foto: Elena Fonnesu Commenti ALGHERO – Proseguono gli incontri in vista delle Elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio. Si è concluso nella sala della Pasticceria Ciro, ad Alghero, il tour nei Comuni della Circoscrizione di Sassari del consigliere regionale Stefano Tunis, ideatore di Sardegna 20Venti, che candida l'algherese Elena Fonnesu, che due anni lavoro nella "Business unit marketing non aviation" della Sogeaal, società che gestisce l'aeroporto di Alghero.«Sono una donna, una mamma, una lavoratrice. Mi sta a cuore la serenità ed il futuro dei nostri giovani, perché ogni genitore, ogni fratello, ogni nonno, ogni zio ha il compito di lasciare alle generazioni successive una eredità con fondamenta più etiche, un mare meno impoverito e più pulito, aria respirabile, terra coltivabile», spiega Fonnesu.«Grazie alle mie esperienze familiari, mi sono appassionata alla politica in quanto strumento necessario per poter portare le esigenze del territorio nei luoghi dove vengono prese le decisioni che influenzano poi la vita di tutti noi. Sono una donna sarda, amo la mia terra ed il popolo che la abita. Un popolo fiero, orgoglioso e fiducioso, ma purtroppo rattristato dalle promesse non mantenute e dalla crescente carenza di servizi alla persona, ormai considerata un consumatore, piuttosto che un essere umano», conclude la candidata consigliere regionale di Sardegna 20Venti.Nella foto: Elena Fonnesu • Guarda e condividi il video su Alguer.tv