Condividi | Red 22:07 La compagine algherese ha ceduto 5-2 ieri, sul campo dell´Ales, nel match valido per la coppa della serie C2 regionale di calcio a 5. Le reti algheresi sono state firmate da Andrea Martinez ed Antonio Deruda su rigore Coppa Italia: Audax ko in semifinale



ALGHERO – Finisce in semifinale la cavalcata dell'Audax algherese nella Coppa Italia di calcio a 5 riservata alle squadre impegnate nel campionato regionale di serie C2. 5-2 il risultato in favore dell'Ales padrona di casa.



PRIMO TEMPO. Dopo un inizio di studio, l'Audax ci prova e ha una tripla occasione in serie con Deruda, Sanna e Martinez. Proprio sul salvataggio della terza azione, l'Ales riparte e trova il vantaggio all'8' con Stefano Picchedda. Le occasioni nnn mancano da entrambe le parti, ma un po' la mira e un po' le parate dei portieri non fanno cambiare il risultato. Al 27', il palo dice di no a Deruda.



SECONDO TEMPO. Ripresa subito frizzante. Al 32', Picchedda raddoppia. Si riparte e gli algheresi accorciano le distanze con una deviazione su tiro di Andrea Martinez. Al 36', tripletta personale per Picchedda. Dopo un miracolo di D'Alessandro, subentrato a Puledda, l'Audax accorcia su rigore di Deruda. E' il 43'. Gli ospiti si buttano all'attacco nel tentativo di trovare il pari, ma tra il 58' ed il 60' arriva la doppietta di Gabriele Melis, che timbra il 5-2 finale.



ALES-AUDAX ALGHERESE 5-2:

ALES: 1Gianluca Cancedda, 4Gabriele Melis, 6Giovanni Cocco, 8Riccardo Deidda, 9Daniele Deidda, 10Diego Racis, 12Stefano Serra, 14Gabriele Deidda, 16Federico Perria, 18Kenneth Piras, 19Stefano Picchedda, 23Federico Ghiani.

AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, A.Sanna, Santucciu, Masala, I.Sanna, Martinez, D'Antonio, Salvatore, Delrio, Deruda, Toro, Puledda.

RETI: 8' Picchedda, 2'st Picchedda, 3'st Martinez, 6'st Picchedda, 13'st Deruda (rig.), 28'st Melis, 30'st Melis. Commenti ALGHERO – Finisce in semifinale la cavalcata dell'Audax algherese nella Coppa Italia di calcio a 5 riservata alle squadre impegnate nel campionato regionale di serie C2. 5-2 il risultato in favore dell'Ales padrona di casa.Dopo un inizio di studio, l'Audax ci prova e ha una tripla occasione in serie con Deruda, Sanna e Martinez. Proprio sul salvataggio della terza azione, l'Ales riparte e trova il vantaggio all'8' con Stefano Picchedda. Le occasioni nnn mancano da entrambe le parti, ma un po' la mira e un po' le parate dei portieri non fanno cambiare il risultato. Al 27', il palo dice di no a Deruda.Ripresa subito frizzante. Al 32', Picchedda raddoppia. Si riparte e gli algheresi accorciano le distanze con una deviazione su tiro di Andrea Martinez. Al 36', tripletta personale per Picchedda. Dopo un miracolo di D'Alessandro, subentrato a Puledda, l'Audax accorcia su rigore di Deruda. E' il 43'. Gli ospiti si buttano all'attacco nel tentativo di trovare il pari, ma tra il 58' ed il 60' arriva la doppietta di Gabriele Melis, che timbra il 5-2 finale.ALES: 1Gianluca Cancedda, 4Gabriele Melis, 6Giovanni Cocco, 8Riccardo Deidda, 9Daniele Deidda, 10Diego Racis, 12Stefano Serra, 14Gabriele Deidda, 16Federico Perria, 18Kenneth Piras, 19Stefano Picchedda, 23Federico Ghiani.AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, A.Sanna, Santucciu, Masala, I.Sanna, Martinez, D'Antonio, Salvatore, Delrio, Deruda, Toro, Puledda.RETI: 8' Picchedda, 2'st Picchedda, 3'st Martinez, 6'st Picchedda, 13'st Deruda (rig.), 28'st Melis, 30'st Melis.