Condividi | Mariangela Pala 19:45 Aumentano i numeri degli incidenti causati dalle voragini sull’asfalto. Per ogni buca o crepa che provoca un sinistro il Comune sarà chiamato al risarcimento. Questa mattina è toccato ad una Ford Fiesta Stazione marittima: le buche fanno altre vittime



PORTO TORRES - Aumentano i numeri degli incidenti causati dalle voragini sull’asfalto. Per ogni buca o crepa che provoca un sinistro, il Comune sarà chiamato al risarcimento. Questa mattina è toccato ad una Ford Fiesta che è sprofondata sulla enorme voragine creatasi davanti la Stazione Marittima provocando lo scoppio del pneumatico e la rottura del cerchio.



Una grande buca colma d’acqua ampiamente visibile che occupa quasi l’intera carreggiata, costringe a manovre di scarto dell’ostacolo gli automobilisti che vi transitano. «Un evento grave che potrebbe creare situazioni di estremo pericolo – ha commentato il consigliere Davide Tellini – nonostante l’indifferenza delle istituzioni e la preoccupazione dei cittadini che circolano in città affidandosi al passaparola per segnalare le insidie più pericolose».



Ma sarebbe giunto il momento di far diventare il risanamento delle strade un obiettivo indispensabile per rendere vivibile la cittadina, prima di affrontare ragionamenti sul turismo e sull’accoglienza delle navi da crociera. Strade dissestate che ogni due su tre l’amministrazione comunica di voler ripristinare ma che, per ora, le buche si ampliano anziché restringersi. Resta solo il disastro, un’apoteosi di buche tra avvallamenti e vie terremotate per auto, biciclette e pedoni. PORTO TORRES - Aumentano i numeri degli incidenti causati dalle voragini sull’asfalto. Per ogni buca o crepa che provoca un sinistro, il Comune sarà chiamato al risarcimento. Questa mattina è toccato ad una Ford Fiesta che è sprofondata sulla enorme voragine creatasi davanti la Stazione Marittima provocando lo scoppio del pneumatico e la rottura del cerchio.Una grande buca colma d’acqua ampiamente visibile che occupa quasi l’intera carreggiata, costringe a manovre di scarto dell’ostacolo gli automobilisti che vi transitano. «Un evento grave che potrebbe creare situazioni di estremo pericolo – ha commentato il consigliere Davide Tellini – nonostante l’indifferenza delle istituzioni e la preoccupazione dei cittadini che circolano in città affidandosi al passaparola per segnalare le insidie più pericolose».Ma sarebbe giunto il momento di far diventare il risanamento delle strade un obiettivo indispensabile per rendere vivibile la cittadina, prima di affrontare ragionamenti sul turismo e sull’accoglienza delle navi da crociera. Strade dissestate che ogni due su tre l’amministrazione comunica di voler ripristinare ma che, per ora, le buche si ampliano anziché restringersi. Resta solo il disastro, un’apoteosi di buche tra avvallamenti e vie terremotate per auto, biciclette e pedoni.