Elezioni regionali: propaganda e voto a domicilio

ALGHERO – Ieri (mercoledì), tutti i Comuni della Sardegna (e quindi anche Alghero) hanno ricevuto la nota della Direzione generale della Regione–Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, che rende noto l’elenco dei candidati alla carica di presidente della Regione autonoma della Sardegna e delle liste circoscrizionali ad essi collegate, per ciascuna circoscrizione elettorale, secondo l’ordine progressivo stabilito lunedì con il sorteggio dall’Ufficio centrale regionale. A proposito dell'assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, ed in particolare l’articolo 5 della legge, prevede testualmente: “Nei casi in cui, entro il giorno 34esimo precedente la data fissata per le elezioni (21 gennaio 2019), non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra (30 gennaio 2019) delle liste o delle candidature uninominali ammesse”.



Pertanto, dal punto di vista procedurale, ad oggi, l’Amministrazione comunale è in linea con i termini previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, la proposta della deliberazione di Giunta comunale relativa all’assegnazione degli spazi è già stata predisposta e sottoposta all’attenzione della Segreteria generale e della stessa Giunta. “La precisazione si rende quanto mai doverosa a causa di alcune note stampa sconclusionate che riportano, ancora una volta, notizie prive di fondamento”, si legge in una nota proveniente dagli uffici comunali di Porta Terra.



