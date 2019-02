video Condividi | S.O. 10:20 Task-force sui Bastioni, pulizia record: immagini



Task-force per i Bastioni di Alghero imbrattati nei giorni scorsi e ripuliti in tempo record dagli schizzi di vernice rossa che sporcava il lastricato, le scalinate su Porto Salve e molte zone del centro storico. Sul posto il neo assessore alle Manutenzioni, Mario Nonne, e l'Alghero in House. Le immagini delle operazioni di pulizia • Guarda e condividi il video su Alguer.tv