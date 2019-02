Condividi | Red 17:04 Martedì, nel Salone dell´ex Seminario di Via Sassari 179, Arnaldo Cecchini e Francesco Indovina terranno una conferenza organizzata dall´Università delle tre età di Alghero. Intitolata “Alghero, persone, storie, speranza”. Venerdì, a Lo Quarter, l´Anpi propone un documentario su “La voce dei sopravvissuti” Cecchini e Indovina all'Ute



ALGHERO – Anche la prossima settimana, l'Università delle tre età di Alghero propone due appuntamenti tra cultura e storia. Martedì 5 febbraio, alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario di Via Sassari 179, ad Alghero, Arnaldo Cecchini (professore ordinario in Tecnica e pianificazione urbanistica) e Francesco Indovina (professore di Analisi territoriale e pianificazione) terranno una conferenza organizzata dall'Ute ed intitolata “Alghero, persone, storie, speranza”. Venerdì 8, nella sala conferenze de Lo Quarter, in Largo San Francesco, Piero Cossu (vicepresidente nazionale dell'Anpi), Caterina Mura (presidente provinciale Anpi) ed Antonio Budruni (presidente Anpi Alghero) proporranno una conferenza su “La voce dei sopravvissuti”, il documentario dei coniugi Girolamo e Bianca Soggiu, riconosciuti come “giusti tra le Nazioni”. Nel corso dell'incontro, spazio alle letture de “La viva voce dei sopravvissuti”.



