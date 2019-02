Condividi | Red 19:11 Le tre più importanti manifestazioni fieristiche dedicate alla zootecnia sarda saranno sostenute finanziariamente. 38mila euro per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer; 31mila euro per quella dei bovini da carne di Ozieri; 31mila euro per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea. Fiere: 100mila euro per Ozieri, Macomer e Arborea



OZIERI - Anche quest’anno, le tre più importanti manifestazioni fieristiche dedicate alla zootecnia sarda saranno sostenute finanziariamente con un contributo di 100mila euro stanziato dalla Giunta regionale. I Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer riceveranno quindi l’aiuto per l’organizzazione e la partecipazione agli appuntamenti in programma tra aprile e maggio, che accolgono ad ogni edizione migliaia di addetti ai lavori o semplici cittadini. Il via libera dell’Esecutivo, su proposta dell’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, è stato licenziato pochi giorni fa. L’importo stanziato per il 2019, in considerazione della particolare attenzione dovuta verso il comparto ovino e tenuto conto della situazione di difficoltà che a tutt’oggi grava sui produttori primari del settore, è stato così suddiviso: 38mila euro per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer; 31mila euro per quella dei bovini da carne di Ozieri; 31mila euro per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea. Commenti OZIERI - Anche quest’anno, le tre più importanti manifestazioni fieristiche dedicate alla zootecnia sarda saranno sostenute finanziariamente con un contributo di 100mila euro stanziato dalla Giunta regionale. I Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer riceveranno quindi l’aiuto per l’organizzazione e la partecipazione agli appuntamenti in programma tra aprile e maggio, che accolgono ad ogni edizione migliaia di addetti ai lavori o semplici cittadini. Il via libera dell’Esecutivo, su proposta dell’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, è stato licenziato pochi giorni fa. L’importo stanziato per il 2019, in considerazione della particolare attenzione dovuta verso il comparto ovino e tenuto conto della situazione di difficoltà che a tutt’oggi grava sui produttori primari del settore, è stato così suddiviso: 38mila euro per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer; 31mila euro per quella dei bovini da carne di Ozieri; 31mila euro per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea.