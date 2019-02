Condividi | Red 16:07 Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito di un servizio congiunto con l’Arma dei Carabinieri in un noto locale della movida cagliaritana, hanno individuato tre lavoratori in nero Movida: 3 camerieri in nero a Cagliari



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito di un servizio congiunto con l’Arma dei Carabinieri in un noto locale della movida cagliaritana, hanno individuato tre lavoratori in nero. L'obiettivo è stato individuato dopo un’analisi delle numerose informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza, incrociate con le informazioni acquisite durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio.



Entrando nei locali dove erano in corso di svolgimento degli spettacoli di intrattenimento, i finanzieri hanno riscontrato la presenza sul luogo di lavoro di numerosi addetti. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, hanno consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, tre figuravano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Il titolare dell’esercizio commerciale sottoposto a controllo è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori irregolari ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 9mila euro per ciascun dipendente in “nero”. Inoltre, le Fiamme gialle hanno provveduto a richiedere all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari la sospensione dell’attività imprenditoriale visto che, al momento dell’accesso ispettivo, è stata riscontrata la presenza di un numero di lavoratori in nero in misura superiore al 20percento del totale di quelli presenti all’atto dell’accesso. CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito di un servizio congiunto con l’Arma dei Carabinieri in un noto locale della movida cagliaritana, hanno individuato tre lavoratori in nero. L'obiettivo è stato individuato dopo un’analisi delle numerose informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza, incrociate con le informazioni acquisite durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio.Entrando nei locali dove erano in corso di svolgimento degli spettacoli di intrattenimento, i finanzieri hanno riscontrato la presenza sul luogo di lavoro di numerosi addetti. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, hanno consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, tre figuravano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.Il titolare dell’esercizio commerciale sottoposto a controllo è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori irregolari ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 9mila euro per ciascun dipendente in “nero”. Inoltre, le Fiamme gialle hanno provveduto a richiedere all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari la sospensione dell’attività imprenditoriale visto che, al momento dell’accesso ispettivo, è stata riscontrata la presenza di un numero di lavoratori in nero in misura superiore al 20percento del totale di quelli presenti all’atto dell’accesso.