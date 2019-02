Condividi | Red 15:09 I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 30enne della provincia di Torino ritenuto responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia di un giovane del luogo che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di uno smartphone di ultima generazione di una nota marca, in vendita su un noto sito di annunci on-line Smartphone-truffa ad Orroli



ORROLI - I Carabinieri della Stazione di Orroli hanno denunciato un 30enne della provincia di Torino ritenuto responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia di un giovane del luogo che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di uno smartphone di ultima generazione di una nota marca, in vendita su un noto sito di annunci on-line.



Non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto, sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Sono state così fornite dettagliate spiegazioni che hanno conquistato la fiducia dell’acquirente il quale non ha esitato a versare l’acconto per bloccare l’affare e, successivamente, saldare con un altro versamento fino a raggiungere la somma pattuita, con una ricarica su carta prepagata.



Ma, ricevuta la somma, il fittizio venditore si è reso irreperibile. Con una serie di accertamenti, i militari dell'Arma sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.