Champions: termina l´avventura del Gsd

PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres ha concluso la sua esperienza europea stagionale. Nell’ultima gara prevista dal calendario del Girone B dei Preliminary Rounds della Champions League di basket in carrozzina, la squadra di coach Lamine Sene si è arresa al forte RSV Lahn-Dill con il punteggio di 45-74.



La gara inizia con un breve botta e risposta tra le due squadre, poi i padroni di casa del Lahn-Dill producono un primo break che li porta sull’8-2 a 8’17” dal 10’. Filipski e Falchi rispondono per il GSD e, negli ultimi 3’ del quarto, infilano un mini-parziale di 8-4 che vale il -3, sul 14-17. Il periodo termina con un canestro di Häfeli per il 19-14 tedesco.



Nella seconda frazione il Lahn-Dill parte con un 4-0, firmato Böhme e Bell, ma la Key Estate è pronta, ancora una volta, a rispondere. Lo fa con il trio polacco Bandura-Mosler-Filipski e, all’intervallo, il punteggio è in perfetta parità, 25-25. Al rientro in campo Porto Torres fatica a trovare il canestro ed il Lahn-Dill ne approfitta per allontanarsi, ipotecando, di fatto, il match. A 5’23” dalla terza sirena Paye mette a segno il +10 (39-29), ma la squadra tedesca va in crescendo ed al 30’ il tabellone dice 48-33.



La progressione dei padroni di casa prosegue nell’ultimo quarto, con la Key Estate che non può più opporsi e termina la propria avventura europea.



b>Rsv Lahn-Dill – Gsd Key Estate Porto Torres 74-45 (19-14, 6-11, 23-8, 26-12)



Rsv Lahn-Dill (32/70, 0/6, 10/11 T.L.) – Böhme 18 (7/14, 0/3, 4/4 t.l.), Paye 12 (6/10, 0/2), Häfeli 17 (8/15, 1/2 t.l.), Breuer, Möller 4 (1/2, 2/2 t.l.), Huber, Dreimüller 2 (1/4, 0/1), Kozai 4 (2/9), Gans 6 (3/5), Kind (0/1 da 2). All. Neumann



