video Condividi | S.O. 10:10 Un centinaio di manifestanti sabato pomeriggio si sono ritrovati anche ad Alghero, nella piazza del Municipio per condannare, con forza, la lontananza culturale e sociale dalle politiche di chiusura e intolleranza propagandate dal Governo. Le immagini Nessuno è Straniero: la piazza di Alghero



ALGHERO - Cittadini, associazioni e movimenti hanno partecipato in più di duecento piazze in Italia, alla manifestazione contro ogni forma di discriminazione, in favore dell'accoglienza e fratellanza tra i popoli. Si è dato vita così, in tutte le città italiane, ad una simbolica catena umana attorno a tutti gli edifici di tutti i comuni italiani, grandi e piccoli.



«Resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà - affermano i promotori - resistere alle scelte di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione. Di chi istiga all’odio e alla xenofobia dimenticando gli storici valori di accoglienza e convivenza civile».



Un centinaio di manifestanti sabato pomeriggio si sono ritrovati anche ad Alghero, nella piazza del Municipio. Coordinati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, alla presenza di Emergency Alghero, Alghero Antifascista e rappresentanti di altre associazioni, hanno gridato e condannato, con forza, la lontananza culturale e sociale dalle politiche di chiusura e intolleranza del Governo. Commenti ALGHERO - Cittadini, associazioni e movimenti hanno partecipato in più di duecento piazze in Italia, alla manifestazione contro ogni forma di discriminazione, in favore dell'accoglienza e fratellanza tra i popoli. Si è dato vita così, in tutte le città italiane, ad una simbolica catena umana attorno a tutti gli edifici di tutti i comuni italiani, grandi e piccoli.«Resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà - affermano i promotori - resistere alle scelte di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione. Di chi istiga all’odio e alla xenofobia dimenticando gli storici valori di accoglienza e convivenza civile».Un centinaio di manifestanti sabato pomeriggio si sono ritrovati anche ad Alghero, nella piazza del Municipio. Coordinati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, alla presenza di Emergency Alghero, Alghero Antifascista e rappresentanti di altre associazioni, hanno gridato e condannato, con forza, la lontananza culturale e sociale dalle politiche di chiusura e intolleranza del Governo. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv