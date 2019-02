PdS cala Maninchedda, Tanchis, Loddo: guarda

video 13:55 Hostess e candidata: contro il disastro-Ryanair Teresa Fazio, in ticket con Umberto Borlotti per "Sardi Liberi", è un´hostess della Ryanair ad Alghero: Ho deciso di candidarmi e contribuire al progetto politico di Mauro Pili per risollevare la disastrosa situazione creata nell´aeroporto. Le sue parole in occasione della presentazione del progetto elettorale nell´aerostazione di Alghero

video 2/2/2019 Basta bluff, sardi liberi di viaggiare Sardi Liberi annunciano da Alghero il primo punto dell´azione politica in Regione: un piano strategico per rimettere in marcia la Sardegna, tutto incentrato al potenziamento dei voli low cost, così da intercettare 10 milioni di nuovi turisti. Per questo, Mauro Pili pensa all´ex direttore generale della Sogeaal, Umberto Borlotti: proprio da Alghero, infatti, era partito il modello-Ryanair, risultato non solo compatibile con qualsiasi istruttoria Ue, ma vincente sotto il profilo economico, tanto che Cagliari ha pian piano eroso gran parte del traffico low-cost della Riviera del corallo. Le parole di Pili e Borlotti

video 1/2/2019 Piano low-cost, Pili contro F2i. Bordate a destra, sinistra e M5s Bordate a destra, all’indirizzo dell’ex assessore di Cappellacci oggi candidato, a sinistra con Deiana e Pigliaru nel mirino, e agli attuali partiti al Governo. Mauro Pili presenta il suo progetto all’aeroporto di Alghero, ma i vertici Enac in Sogeaal tentano (invano) di interrompere la conferenza stampa. Cancellazione della privatizzazione dell’aeroporto di Alghero e varo di un piano straordinario per il low cost per 10milioni di nuovi arrivi in Sardegna. Le sue parole al microfono del Quotidiano di Alghero

video 1/2/2019 Elezioni: Tunis lancia Fonnesu Si è concluso nella sala della Pasticceria Ciro, ad Alghero, il tour nei Comuni della Circoscrizione di Sassari del consigliere regionale Stefano Tunis, ideatore di Sardegna 20Venti, che candida l´algherese Elena Fonnesu

31/1/2019 Elezioni regionali: propaganda e voto a domicilio Ieri, tutti i Comuni della Sardegna hanno ricevuto la nota della Direzione generale della Regione–Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, che rende noto l’elenco dei candidati alla carica di presidente della Regione autonoma della Sardegna e delle liste circoscrizionali ad essi collegate, per ciascuna circoscrizione elettorale, secondo l’ordine progressivo stabilito lunedì con il sorteggio dall’Ufficio centrale regionale