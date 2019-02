video Condividi | S.O. 13:55 Hostess e candidata: contro il disastro-Ryanair



Teresa Fazio, in ticket con Umberto Borlotti per "Sardi Liberi", è un´hostess della Ryanair ad Alghero: Ho deciso di candidarmi e contribuire al progetto politico di Mauro Pili per risollevare la disastrosa situazione creata nell´aeroporto. Le sue parole in occasione della presentazione del progetto elettorale nell´aerostazione di Alghero