Condividi | Red 21:03 Le rossoblu vincono 0-1 sul campo delle romagnole grazie ad una rete di Sotgiu al 65´ e centrano la quinta vittoria consecutiva, salendo al terzo posto della classifica Calcio femminile: Torres corsara a Riccione



SASSARI - Torres corsara a Riccione. Le rossoblu vincono 0-1 sul campo delle romagnole grazie ad una rete di Sotgiu al 65' e centrano la quinta vittoria consecutiva, salendo al terzo posto della classifica del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Dopo un’intensa fase di studio iniziale, durante la quale si sviluppano poche occasioni da reti, le ospiti provano ad inventare con le verticalizzazioni di Iannetti, tornata in campo dopo un periodo forzato ai box causa infortunio.



La gara si gioca prevalentemente a centrocampo e le padroni di casa provano a farsi vedere in maniera pericolosa con Fratini, il cui destro dal limite si spegne alto sopra la traversa. Intorno alla mezz’ora, si scuote la Torres, prima con Ladu e poi con Dasara, innescata da Sotgiu e Campesi. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Arcangeli, che non impensierisce più di tanto Griffiths.



Nel secondo tempo, Torres subito arrembante: il primo tentativo è di Ladu, dopo una bell’azione rifinita da Sotgiu e Cocco. Al 60′, lancio lungo di Campesi per Marenic, che salta due avversarie, ma dal limite spedisce alto sopra la traversa. Poco dopo, altra azione pericolosa di Jelena, assistita da Dasara, che prova a liberarsi in area per il tentativo a rete sventato al momento della conclusione. La Torres cresce con il passare dei minuti e trova il meritato vantaggio al 65′: lancio di Marenic per Ladu, tiro a botta sicura e respinta del portiere, che diventa facile preda di Sotgiu, abile ad anticipare tutte e a buttarla dentro con un facile tap-in. Le rossoblu amministrano la gara e tentano di chiuderla con il doppio tentativo di Marenic, prima con un tiro di poco alto, poi con un’altra conclusione a giro che non sorprende Meletti. Ci prova anche Campesi, ma il suo destro è impreciso. Le ospiti chiudono in avanti con l’ennesimo tentativo di Marenic che, a pochi secondi dalla fine, conquista un angolo.



RICCIONE-TORRES 0-1:

RICCIONE: Meletti, Della Chiara, Urbinati (23'st Sintini), Gostoli (32'st Sommella), Rodriguez, Dominici, Marcattili (23'st Riceci), Perone (42′ Semprini), Fratini (32'st Giardina), Arcangeli, Esposito. Allenatore Migani.

TORRES: Griffiths; Ledda, Tola, Mannucci, Congia, Campesi, Iannetti, Cocco (6'st Marenic), Sotgiu, Dasara (35'st Fancellu), Ladu. Allenatore Desole.

RETE: 20'st Sotgiu. Commenti SASSARI - Torres corsara a Riccione. Le rossoblu vincono 0-1 sul campo delle romagnole grazie ad una rete di Sotgiu al 65' e centrano la quinta vittoria consecutiva, salendo al terzo posto della classifica del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Dopo un’intensa fase di studio iniziale, durante la quale si sviluppano poche occasioni da reti, le ospiti provano ad inventare con le verticalizzazioni di Iannetti, tornata in campo dopo un periodo forzato ai box causa infortunio.La gara si gioca prevalentemente a centrocampo e le padroni di casa provano a farsi vedere in maniera pericolosa con Fratini, il cui destro dal limite si spegne alto sopra la traversa. Intorno alla mezz’ora, si scuote la Torres, prima con Ladu e poi con Dasara, innescata da Sotgiu e Campesi. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Arcangeli, che non impensierisce più di tanto Griffiths.Nel secondo tempo, Torres subito arrembante: il primo tentativo è di Ladu, dopo una bell’azione rifinita da Sotgiu e Cocco. Al 60′, lancio lungo di Campesi per Marenic, che salta due avversarie, ma dal limite spedisce alto sopra la traversa. Poco dopo, altra azione pericolosa di Jelena, assistita da Dasara, che prova a liberarsi in area per il tentativo a rete sventato al momento della conclusione. La Torres cresce con il passare dei minuti e trova il meritato vantaggio al 65′: lancio di Marenic per Ladu, tiro a botta sicura e respinta del portiere, che diventa facile preda di Sotgiu, abile ad anticipare tutte e a buttarla dentro con un facile tap-in. Le rossoblu amministrano la gara e tentano di chiuderla con il doppio tentativo di Marenic, prima con un tiro di poco alto, poi con un’altra conclusione a giro che non sorprende Meletti. Ci prova anche Campesi, ma il suo destro è impreciso. Le ospiti chiudono in avanti con l’ennesimo tentativo di Marenic che, a pochi secondi dalla fine, conquista un angolo.RICCIONE: Meletti, Della Chiara, Urbinati (23'st Sintini), Gostoli (32'st Sommella), Rodriguez, Dominici, Marcattili (23'st Riceci), Perone (42′ Semprini), Fratini (32'st Giardina), Arcangeli, Esposito. Allenatore Migani.TORRES: Griffiths; Ledda, Tola, Mannucci, Congia, Campesi, Iannetti, Cocco (6'st Marenic), Sotgiu, Dasara (35'st Fancellu), Ladu. Allenatore Desole.RETE: 20'st Sotgiu.