Condividi | Red 9:11 Formati i gruppi di lavoro per dare efficacia al percorso della Consulta cívica per les polítiques linguístiques del català de l’Alguer. Eletti i presidenti ed i vicepresidenti. A metà mese, è previsto l´incontro con i candidati alle Elezioni regionali Algherese, 6 gruppi-studio: i nomi



ALGHERO - La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer si struttura. Sono stati formati i gruppi di lavoro per dare efficacia al suo percorso. I sei gruppi si occupano della “Normativització del català de l'Alguer”, “Interacció amb les escoles”, “Toponomàstica de la ciutat i del territori”, “Relacions amb el bisbe per la celebració de la missa en català de l’Alguer”, “Polítiques juvenils” e “Documentació sobre les tradicions de la comunitat algueresa”.



Durante le riunioni a Palazzo Serra, sede ufficiale della Consulta, sono state approvate dall’assemblea le linee guida per i lavori che sono finalizzati ad un uso normale dell’algherese, come per esempio, dare prestigio alla lingua, promouvere la libertà linguistica dei cittadini ed assicurare la conoscenza e l’uso della lingua catalana di Alghero tra le nuove generazioni. Diversi i settori individuati come ambito di azione ai quali è stato dedicato un gruppo di lavoro specifico con l’istituzione da parte dell’assemblea. Ai sei gruppi, partecipano rappresentanti delle associazioni ed esterni conoscitori della tematica, tra i quali è stato scelto un coordinatore ed un vicecoordinatore, che dovrà informare periodicamente il Comitato direttivo delle proposte in discussione ed allo studio.



Il gruppo Normativització del Català de l'Alguer ha eletto coordinatore Francesco Ballone e vicecoordinatore Guido Sari; Interacció amb les escoles coordinatrice Claudia Bellodi e vice Iban Léon Llop; Toponomàstica de la ciutat i del territori de l’Alguer, coordinatrice Marina Sechi Nuvole e vice Ginetta Amadori; Relacions amb el bisbe per la celebració de la missa en català de l’Alguer con Carmelo Piras coordinatore e Giuliana Portas vice; Polítiques juvenils con Fabio Corbia coordinatore ed Anna Rita Manunta vice; Documentació sobre les tradicions de la comunitat algueresa con Salvatore Scala coordinatore e Carmela Mura vice. La Consulta sta continuando la propria attività ed in questo mese inviterà i candidati algheresi alle Elezioni regionali per sentire i programmi e le proposte sul tema della tutela della lingua catalana. Per poter participare alla Consulta ed ai gruppi di lavoro, si può contattare il Comitato direttivo inviando una e-mail all'indirizzo web consultallengua@comune.alghero.ss.it.



Nella foto: il sindaco Mario Bruno con Irene Coghene, presidente della Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer Commenti ALGHERO - La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer si struttura. Sono stati formati i gruppi di lavoro per dare efficacia al suo percorso. I sei gruppi si occupano della “Normativització del català de l'Alguer”, “Interacció amb les escoles”, “Toponomàstica de la ciutat i del territori”, “Relacions amb el bisbe per la celebració de la missa en català de l’Alguer”, “Polítiques juvenils” e “Documentació sobre les tradicions de la comunitat algueresa”.Durante le riunioni a Palazzo Serra, sede ufficiale della Consulta, sono state approvate dall’assemblea le linee guida per i lavori che sono finalizzati ad un uso normale dell’algherese, come per esempio, dare prestigio alla lingua, promouvere la libertà linguistica dei cittadini ed assicurare la conoscenza e l’uso della lingua catalana di Alghero tra le nuove generazioni. Diversi i settori individuati come ambito di azione ai quali è stato dedicato un gruppo di lavoro specifico con l’istituzione da parte dell’assemblea. Ai sei gruppi, partecipano rappresentanti delle associazioni ed esterni conoscitori della tematica, tra i quali è stato scelto un coordinatore ed un vicecoordinatore, che dovrà informare periodicamente il Comitato direttivo delle proposte in discussione ed allo studio.Il gruppo Normativització del Català de l'Alguer ha eletto coordinatore Francesco Ballone e vicecoordinatore Guido Sari; Interacció amb les escoles coordinatrice Claudia Bellodi e vice Iban Léon Llop; Toponomàstica de la ciutat i del territori de l’Alguer, coordinatrice Marina Sechi Nuvole e vice Ginetta Amadori; Relacions amb el bisbe per la celebració de la missa en català de l’Alguer con Carmelo Piras coordinatore e Giuliana Portas vice; Polítiques juvenils con Fabio Corbia coordinatore ed Anna Rita Manunta vice; Documentació sobre les tradicions de la comunitat algueresa con Salvatore Scala coordinatore e Carmela Mura vice. La Consulta sta continuando la propria attività ed in questo mese inviterà i candidati algheresi alle Elezioni regionali per sentire i programmi e le proposte sul tema della tutela della lingua catalana. Per poter participare alla Consulta ed ai gruppi di lavoro, si può contattare il Comitato direttivo inviando una e-mail all'indirizzo web consultallengua@comune.alghero.ss.it.Nella foto: il sindaco Mario Bruno con Irene Coghene, presidente della Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer