Giorno del ricordo ad Alghero: film sulle foibe

ALGHERO – In programma ad Alghero un'iniziativa per la ricorrenza del Giorno del ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento con legge del 2004. Al Cinema Miramare, mercoledì 6 febbraio, alle 20.30, sarà proiettato il film “Red land” (Rosso Istria), del regista Maximiliano Hernando Bruno.



La storia delle Foibe viene raccontata attraverso la figura di Norma Cossetto, studentessa in lettere imprigionata ed uccisa nei territori dell’Istria nell’ottobre 1943. L’iniziativa è organizzata da Marisa Brugna, vicepresidente pro tempore del Comitato nazionale vittime giuliano-dalmate, organismo costituitosi a Palazzo Madama il 22 gennaio scorso.



