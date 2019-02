Condividi | Red 9:11 Oggi, serata invernale di racconti di esperienze di viaggio nella vecchia Europa. Nella libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero, si terrà la presentazione del libro di Davide Urso “AUventura, viaggio il mondo”, resoconto del suo recente viaggio in giro per l´Europa Ad Alghero, si viaggia con un libro



ALGHERO – Oggi (martedì), serata invernale di racconti di esperienze di viaggio nella vecchia Europa. Alle 18.30, nella libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero, si terrà la presentazione del libro di Davide Urso “AUventura, viaggio il mondo”, resoconto del suo recente viaggio in giro per l'Europa.



La presentazione sarà accompagnata da una mostra di trenta scatti ed un video del viaggio di Urso. L'autore, che dialogherà con la giornalista Erika Pirina, racconterà anche il suo progetto "Scuola di viaggio. La comunità di viaggiatori", una community che unisce gli amanti del viaggio e da utili consigli per chi vuole conoscere e confrontare i metodi di organizzazione di un'avventura fuori porta.