Enologia e cultura ad Alghero

ALGHERO - Sabato 9 febbraio, alle 20.30, nuovo appuntamento con il gusto alla Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, con una serata dedicata al Cabernet Sauvignon. Originario della regione francese di Bordeaux, il Cabernet Sauvignon è uno dei vini più eleganti e conosciuti al mondo.



Nato dall'incrocio tra il Cabernet Franc ed il Sauvignon Blanc, ha messo radici in tutte le regioni del globo e fino a qualche anno fa era il vitigno più coltivato del pianeta. I suoi acini sono piccoli e dalla buccia spessa, ma custodiscono un concentrato di aromi e profumi. I partecipanti all'incontro potranno scoprire gli affascinanti segreti di questa varietà attraverso tre vini che provengono da tre zone italiane molto diverse.



Si tratta di "Le difese", della Tenuta San Guido (una delle più famose cantine di Bolgheri, la cui punta di diamante, il "Sassicaia 2015", è stato incoronato come miglior vino al mondo da "Wine spectator"; "Istrice", il Cabernet di Elena Walch (un'azienda di spicco dell'Alto Adige a conduzione familiare, fiore all'occhiello della produzione vinicola italiana e rinomata a livello internazionale); "Il Marchese di Villamarina", il vino più prestigioso delle Tenute Sella & Mosca ripetutamente premiato nelle competizioni internazionali. I tre vini saranno abbinati a finger food ed assaggi ispirati alla loro origine e identità. Come consuetudine, i posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303 o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.