Alghero Sud si rinnova: tutti i candidati

ALGHERO - Si svolgeranno sabato 9 febbraio, dalle 9 alle 21, e domenica 10, dalle 9 alle 12 , le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio direttivo del Comitato di quartiere Alghero sud per il triennio 2019–2021. La consultazione elettorale si svolgerà al Centro commerciale Ferroni, in Via Giovanni XXIII 47, e potranno partecipare tutti i residenti del quartiere i titolari di esercizi commerciali e studi, ed i proprietari di immobili, anche se non residenti nel quartiere.



Sono ventiquattro i candidati, tra i quali verranno scelti gli undici più votati. Poi, nella prima riunione, a norma di statuto, verranno eletti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Del Direttivo uscente si sono candidati dieci membri, mentre quattordici sono le persone nuove, che porteranno idee, spunti di riflessione e nuova linfa.



I ventiquattro candidati sono Emidio Bussu, Fabio Bruno, Liliana (Lilli) Calabretta, Stefano Campus, Giovanni Maria (Mariano) Carboni, Maria Gabriella Caria, Maria Celestina Farci, Bebella Farris, Renato Giglio, Carlo (Gibò) Ibba, Carmela Linardi, Giuseppe Mancino, Lorenzo Marcias, Riccardo Moni, Gianni Murru, Giuseppe (Peppinetto) Musu, Teresa Oltremare, Chiara Rosnati, Livio Russo, Grazia Serra, Anna Serusi, Luigia (Luisella) Spanu, Maria Pia (Pia) Vedel e Marco Visicaro. Si possono dare fino a tre preferenze. Nelle votazioni del 9 gennaio 2016, furono 422 le persone che si recarono a votare nei locali di San Paolo, in Via Morandi. “Il Consiglio direttivo uscente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato in questi tre anni e auspica una massiccia affluenza, che ripagherebbe del tanto lavoro svolto nei tre anni. Ai nuovi eletti un augurio di buon lavoro da parte del presidente uscente”, dichiara Giuseppe Mancino.



