Condividi | Red 13:23 Domani mattina, a Villaurbana, nel Centro socio-culturale, in Via Montegranatico, nuovo appuntamento con il ciclo di incontri calendarizzati in tutta la provincia Terza tappa di Coldiretti Oristano informa



VILLAURBANA – A Villaurbana, nel Centro socio-culturale, in Via Montegranatico, domani, mercoledì 6 febbraio, alle 10.30, nuovo appuntamento con il Tour “Coldiretti Oristano informa”, ciclo di incontri calendarizzati in tutta la provincia. Numerose le tematiche che verranno affrontate, come il Portale del socio (un nuovo strumento che Coldiretti propone agli associati, contenente al suo interno opportunità come la tenuta del Quaderno di campagna ed il Digit, necessario per la fatturazione elettronica), aggiornamenti relativi alla campagna Pac 2019, gli sgravi fiscali e contributivi, le leggi di settore e vertenze sindacali. Coordina i lavori il direttore provinciale Coldiretti Emanuele Spanò, supportato dai tecnici e funzionari della Coldiretti Oristano. Commenti VILLAURBANA – A Villaurbana, nel Centro socio-culturale, in Via Montegranatico, domani, mercoledì 6 febbraio, alle 10.30, nuovo appuntamento con il Tour “Coldiretti Oristano informa”, ciclo di incontri calendarizzati in tutta la provincia. Numerose le tematiche che verranno affrontate, come il Portale del socio (un nuovo strumento che Coldiretti propone agli associati, contenente al suo interno opportunità come la tenuta del Quaderno di campagna ed il Digit, necessario per la fatturazione elettronica), aggiornamenti relativi alla campagna Pac 2019, gli sgravi fiscali e contributivi, le leggi di settore e vertenze sindacali. Coordina i lavori il direttore provinciale Coldiretti Emanuele Spanò, supportato dai tecnici e funzionari della Coldiretti Oristano.