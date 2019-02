Condividi | M.P. 10:21 Studenti a cavallo per una valida attività didattica ripristinata grazie all’Azienda di trasporto pubblico su richiesta della scuola media del comprensivo 1 “Il Brunelleschi” Studenti a cavallo: progetto al Brunelleschi con Atp



PORTO TORRES - Studenti a cavallo per una valida attività didattica ripristinata grazie all’Azienda di trasporto pubblico su richiesta della scuola media “Il Brunelleschi”. Andare a cavallo per conoscere meglio se stessi, migliorare le relazioni interpersonali, e superare ove presenti difficoltà di inserimento, conflittualità e marginalità sociale.



Un progetto didattico che vede coinvolte alcune classi delle scuole medie cittadine, quello proposto dal circolo Ippico Equitazione Porto Torres, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali, e denominato Bes (Beautiful equestrian society). Ma dopo la fase teorica in classe i problemi son sorti quando si è passati alla effettiva realizzazione dell’attività didattica, cioè raggiungere il maneggio di via Fontana Vecchia a Ponte Romano da scuola, poiché la distanza da via Brunelleschi è di 5 chilometri andata e ritorno. Il servizio scuolabus comunale era impossibile, perché esiste un solo mezzo e non si poteva dirottarlo anche per questa attività, così il progetto si era fermato.



Alcuni genitori però hanno confidato nell’aiuto del vicario Alessandro Pinna che ha coinvolto l’azienda del trasporto pubblico. «Atp si è mostrata da subito disponibile - spiega il vicario del comprensivo 1- e dopo aver ufficializzato la richiesta da parte della dirigenza scolastica è stato lo stesso Cda e il direttore di Atp Pocci, a rispondere prontamente con una missiva nella quale confermavano la disponibilità a venirci incontro mettendo a disposizione un autobus per trasportare gli studenti». PORTO TORRES - Studenti a cavallo per una valida attività didattica ripristinata grazie all’Azienda di trasporto pubblico su richiesta della scuola media “Il Brunelleschi”. Andare a cavallo per conoscere meglio se stessi, migliorare le relazioni interpersonali, e superare ove presenti difficoltà di inserimento, conflittualità e marginalità sociale.Un progetto didattico che vede coinvolte alcune classi delle scuole medie cittadine, quello proposto dal circolo Ippico Equitazione Porto Torres, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali, e denominato Bes (Beautiful equestrian society). Ma dopo la fase teorica in classe i problemi son sorti quando si è passati alla effettiva realizzazione dell’attività didattica, cioè raggiungere il maneggio di via Fontana Vecchia a Ponte Romano da scuola, poiché la distanza da via Brunelleschi è di 5 chilometri andata e ritorno. Il servizio scuolabus comunale era impossibile, perché esiste un solo mezzo e non si poteva dirottarlo anche per questa attività, così il progetto si era fermato.Alcuni genitori però hanno confidato nell’aiuto del vicario Alessandro Pinna che ha coinvolto l’azienda del trasporto pubblico. «Atp si è mostrata da subito disponibile - spiega il vicario del comprensivo 1- e dopo aver ufficializzato la richiesta da parte della dirigenza scolastica è stato lo stesso Cda e il direttore di Atp Pocci, a rispondere prontamente con una missiva nella quale confermavano la disponibilità a venirci incontro mettendo a disposizione un autobus per trasportare gli studenti».