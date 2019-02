Condividi | M.P. 15:32 Nasce su iniziativa della Scuola sarda del Cammino, in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la prima edizione di CleanWalking, la manifestazione che si svolgerà sabato 16 febbraio, dalle ore 10.30 CleanWalking, camminata nel litorale di Balai



PORTO TORRES - La camminata di sensibilizzazione ambientale è in programma il 16 febbraio nel litorale da Balai al parco Baden Powell. Nasce su iniziativa della Scuola sarda del Cammino, in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la prima edizione di CleanWalking, la manifestazione che si svolgerà sabato 16 febbraio, dalle ore 10.30.



«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Scuola Sarda del Cammino – sottolinea l'assessora all’Ambiente, Cristina Biancu – perché iniziative come questa servono a ricordare ai cittadini che abbiamo uno splendido ambiente da difendere e da tutelare, soprattutto quel tratto di costa talvolta violato da incivili che abbandonano sacchetti e rifiuti vari. I partecipanti riceveranno dei kit per la pulizia. Non sarà importante la quantità raccolta, ma il segnale che verrà lanciato: ci sono ancora tanti cittadini che hanno a cuore l’ambiente, che amano la propria città e si contrappongono a quei pochi che ancora non riescono a comprendere il valore di un ambiente pulito». La manifestazione costituirà un’occasione anche per sperimentare i benefici del FitWalking.



«È un’attività che rilassa, regala benessere – aggiunge l’assessora allo Sport, Mara Rassu – e che sta riscuotendo un buon successo. Il FitWalking riesce ad aggregare tantissime persone, come abbiamo potuto vedere negli ultimi anni durante gli eventi organizzati sia a Porto Torres che nel resto del territorio. È uno sport adatto a tutti e gli istruttori, anche in questa occasione, ci ricorderanno quali sono le tecniche adatte per praticarlo». La partecipazione è libera. Il ritrovo è fissato alle ore 10.30 al Parco di Balai.



