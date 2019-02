Condividi | Red 16:08 All’incontro. in programma venerdì sera, nella sala Mimosa dell’Hotel Catalunya, parteciperanno il candidato governatore dell´Isola Andrea Murgia ed i candidati consiglieri regionali della Circoscrizione di Sassari AutodetermiNatzione: incontro-dibattito ad Alghero



ALGHERO - «Come è possibile che siamo la regione che ha sacrificato la maggior parte di territorio (vale a dire dei siti a maggior inquinamento, più alta d'Italia) e che, nonostante la bassa popolazione, vede un giovane su due disoccupati? E che, nonostante l'enorme costo ambientale, vanta dei tassi di emigrazione tanto elevati? Come è possibile che, i flussi emigratori dalla Sardegna si siano manifestati cronologicamente successivamente al cosiddetto Piano di rinascita, il programma di industrializzazione della Sardegna voluto da tutte le forze politiche italiane negli Anni Settanta?».



Ed ancora, «come è possibile che questo territorio sia tanto assoggetto a servitù militari e che queste, non solo siano in palese conflitto con uno sviluppo dell'industria turistica, ma siano addirittura presentate dai partiti italiani come opportunità di sviluppo o comunque non strenuamente contrastate?». A queste e ad altre domande, i rappresentati di AutodetermiNatzione cercherà di dare risposta durante l’incontro in programma venerdì 8 febbraio, alle 18.30, nella sala Mimosa dell’Hotel Catalunya, ad Alghero.



